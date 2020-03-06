2020-03-06T15:07:17+03:00
Общество

Дмитрия Тарасова обвинили в том, что он назвал дочь в честь песика бывшей жены Ольги Бузовой

Имя девочки пришлось по душе не всем [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Супруги Тарасовы выбрали для второй дочери. Фото: Instagram Дмитрий ТарасовСупруги Тарасовы выбрали для второй дочери. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов
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Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко перестали скрывать имя второй совместной дочери. В честь первого месяца с момента рождения малышки пара устроила семейный праздник и сообщила общественности о том, что девочку назвали Евой.

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Семья Тарасовых отметила 1 месяц с момента рождения дочери Евы
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Некоторые люди увидели в этом напоминание о бывшей жене Тарасова Ольге Бузовой. Именно такое имя певица дала любимому йорку, которого она в шутку иногда называет доченькой.

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Собаки Ольги Бузовой йорк Ева и цпиц Челси
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Большинство пользователей посчитали, что это имя подойдет девочке, ведь оно мелодичное, с сильной энергетикой и редкое. Пользователи стали шутить, что их семье пора задуматься и о появлении Адама.

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Дмитрий Тарасов забрал жену из роддома
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Дмитрий Тарасов неоднократно заявлял о том, что хочет большую семью. Эту идею разделяет и его супруга Анастасия Костенко, которая сама воспитывалась в многодетной семье.

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Анастасия Костенко справляется с двумя дочками
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ИСТОЧНИК KP.RU

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