Дмитрия Тарасова обвинили в том, что он назвал дочь в честь песика бывшей жены Ольги Бузовой
Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко перестали скрывать имя второй совместной дочери. В честь первого месяца с момента рождения малышки пара устроила семейный праздник и сообщила общественности о том, что девочку назвали Евой.
Некоторые люди увидели в этом напоминание о бывшей жене Тарасова Ольге Бузовой. Именно такое имя певица дала любимому йорку, которого она в шутку иногда называет доченькой.
Большинство пользователей посчитали, что это имя подойдет девочке, ведь оно мелодичное, с сильной энергетикой и редкое. Пользователи стали шутить, что их семье пора задуматься и о появлении Адама.
Дмитрий Тарасов неоднократно заявлял о том, что хочет большую семью. Эту идею разделяет и его супруга Анастасия Костенко, которая сама воспитывалась в многодетной семье.
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ИСТОЧНИК KP.RU