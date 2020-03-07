2020-03-07T10:36:39+03:00
Происшествия

Бил розгами и насиловал: в Ростове осудили мужчину за издевательства над падчерицей

Суд приговорил его к 12,6 годам колонии строгого режима
Дадаян Давид
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Мужчина отправится в тюрьмуМужчина отправится в тюрьмуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростове-на-Дону осудили мужчину, который несколько лет истязал свою падчерицу. Ворошиловский районный суд приговорил его к длительному сроку заключения. Об этом сообщили на официальном сайте регионального следственного комитета.

По имеющимся данным, все происходило с 2008 по 2014 год. 42-летний мужчина проживал совместно со своей приемной дочерью. Девочка была ему не родная, а он был для нее отчимом. Когда ростовчанин взялся за ее воспитание, началась череда страшных событий.

Периодически он избивал 8-летнего ребенка всем, что попадалось ему под руку: розгами или зарядкой от телефона. Когда она немного повзрослела, он стал приставать к ней и в конечном итоге изнасиловал. Так появился еще один ужас в жизни девочки. Мужчина изощрялся и всячески осуществлял с девочкой свои больные фантазии.

Все это продолжалось, пока школьнице не исполнилось 14 лет. Действия мужчины вскрылись и на него возбудили уголовное дела по статям «Истязание» и «Иные действия сексуального характера».

- Приговором Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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