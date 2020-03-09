2020-03-09T17:17:16+03:00
Общество

Защитник «Ростова» во время матча с ЦСКА попал в больницу

Футболист получил серьезное ранение и был госпитализирован
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дмитрий Чистяков получил травму (на фото в центре). Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Дмитрий Чистяков получил травму (на фото в центре). Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Футболист "Ростова" прямо с поля попал на больничную койку. Защитник футбольного клуба Дмитрий Чистяков получил травму и был госпитализирован.

ЧП произошло в первом тайме 21-го тура чемпионата России «Ростов» ЦСКА. Из-за травмы тренеру пришлось заменить футболиста Дмитрия Чистякова.

Во время игры Максим Осипенко на полном ходу шипами врезался в голову футболисту. У спортсмена хлынула кровь. По некоторой информации, защитнику донского клуба будут накладывать швы.

Стоит отметить, что прошедшая игра завершилась победой ростовчан со счетом 3:2. Армейцы играли на поле в меньшестве из-за двух удалений игроков с поля. В составе "Ростова" голы забили Роман Еременко, Ивелин Попов и Павел Мамаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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