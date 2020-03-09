Алана Мамаева отметила первый гол мужа в ФК "Ростов"

9 Март 2020 2020-03-09T18:09:18+03:00

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Сегодня, 9 марта, в донской столице прошел матч "Ростов"-ЦСКА. Благодаря голу новичка желто-синих Павла Мамаева донской команде удалось победить. Итоговый счет игры составил 3:2.

Супруга футболиста Алана Мамаева не могла не отметить первый официальный гол мужа в команде. Брюнетка разместила в своем профиле в Instagram видео того, как Павел Мамаев фотографируется с детьми и даже выводит мальчика и девочку на поле, чтобы сделать памятное фото с командой. Публикацию красавица сопроводила смайлом в виде сердечка.

Павел Мамаев сфотографировался с детьми. Фото: Стоп-кадр видео Instagram Аланы Мамаевой

Пользователи стали писать теплые комментарии в адрес Павла Мамаева и его семьи. Фанаты хвалили его за результативную игру и победу, которая стала возможно именно после гола футболиста, который произошел на 63-ей минуте матча.

Футболисты сделали памятное фото с детьми. Фото: Стоп-кадр видео Instagram Аланы Мамаевой

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На стадионе "Ростов-Арена" в 21-м туре Российской премьер-лиги встретились ФК "Ростов" и московский клуб ЦСКА. Матч завершился победой дончан со счетом 3:2 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU