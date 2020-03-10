2020-03-10T19:08:49+03:00
Происшествия

Труп в центре города: в Ростове мужчина умер прямо на улице

Тело пролежало на одной из главных улиц весь день
Дадаян Давид
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Мужчина скончался прямо на улице.Мужчина скончался прямо на улице.Фото: Мария ШАБАНОВА
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В Ростове-на-Дону мужчина скончался прямо на улице в центре города. Что стало причиной смерти пока неизвестно. Тело лежит на тротуаре с самого утра на Ворошиловском проспекте напротив дома № 284.

Когда случайные прохожие увидели покойника, кто-то позвонил в полицию и рассказал о случившемся. На место приехали два сотрудника правоохранительных органов. Они накрыли тело черной, непроницаемой пленкой и не стали покидали место происшествия.

На вид покойному мужчине более 60-и лет. Телосложение крупное, одет в темную куртку. Как рассказали очевидцы, пенсионер шел по тротуару и внезапно упал.

Что стало причиной скоропостижной смерти остается загадкой. В этом вопросе будут разбираться правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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