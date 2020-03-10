Труп в центре города: в Ростове мужчина умер прямо на улице
В Ростове-на-Дону мужчина скончался прямо на улице в центре города. Что стало причиной смерти пока неизвестно. Тело лежит на тротуаре с самого утра на Ворошиловском проспекте напротив дома № 284.
Когда случайные прохожие увидели покойника, кто-то позвонил в полицию и рассказал о случившемся. На место приехали два сотрудника правоохранительных органов. Они накрыли тело черной, непроницаемой пленкой и не стали покидали место происшествия.
На вид покойному мужчине более 60-и лет. Телосложение крупное, одет в темную куртку. Как рассказали очевидцы, пенсионер шел по тротуару и внезапно упал.
Что стало причиной скоропостижной смерти остается загадкой. В этом вопросе будут разбираться правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU