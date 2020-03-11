2020-03-11T21:04:10+03:00
Происшествия

Лейтенанта Росгвардии задержали за сбыт фальшивых денег

Свою вину подозреваемый признал
Виктория Никитина
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В Ростове на сбыте фальшивых купюр поймали лейтенанта РосгвардииВ Ростове на сбыте фальшивых купюр поймали лейтенанта РосгвардииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В донской столице задержали офицера Росгвардии. Его подозревают в сбыте фальшивых купюр.

Старший лейтенант был задержан полицейскими при поддержке спецназа. Поступило сообщение о том, что подозреваемый сбывает фальшивые пятитысячные купюры.

- В январе 2020 года 26-летний фигурант приобрел 15 купюр. Их он сбывал в феврале в магазинах Сочи и Ростова, - говорится в одном из местных пабликов соцсети.

Кроме того, у фигуранта был произведен обыск, в ходе которого были обнаружены синтетические наркотики и телефон с информацией о покупке фальшивых денег. Свою вину мужчина полностью признал.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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