Лейтенанта Росгвардии задержали за сбыт фальшивых денег

11 Март 2020 2020-03-11T21:04:10+03:00

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В донской столице задержали офицера Росгвардии. Его подозревают в сбыте фальшивых купюр.

Старший лейтенант был задержан полицейскими при поддержке спецназа. Поступило сообщение о том, что подозреваемый сбывает фальшивые пятитысячные купюры.

- В январе 2020 года 26-летний фигурант приобрел 15 купюр. Их он сбывал в феврале в магазинах Сочи и Ростова, - говорится в одном из местных пабликов соцсети.

Кроме того, у фигуранта был произведен обыск, в ходе которого были обнаружены синтетические наркотики и телефон с информацией о покупке фальшивых денег. Свою вину мужчина полностью признал.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU