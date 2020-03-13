В рамках нацпроекта в Ростове отремонтируют 24 дороги

13 Март 2020 2020-03-13T18:46:37+03:00

Ремонт трех из них уже начался

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В Ростове-на-Дону начали ремонтировать сразу три дороги одновременно.

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улице Зрелищной начали делать основание дорожного полотна, при этом используется метод холодного ресайклинга. Преимущество этого метода в том, он позволяет проводить работы с использованием старого покрытия.

Стартовал ремонт дорожного покрытия и на улице Батуринской, здесь уже установили бордюрный камень. Работы идут также на улице Портовой. Их получилось начать благодаря образовавшейся экономии.

- Сейчас рабочие занимаются фрезерованием асфальтобетонного покрытия и укладкой выравнивающего слоя асфальтобетона. Всего в текущем году по нацпроекту отремонтируют 24 объекта, их общая протяженность составляет 32 километра, - сообщает пресс-служба администрации города.

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Жителям города предстоит запастись терпением на все лето.

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ИСТОЧНИК KP.RU