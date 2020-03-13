В рамках нацпроекта в Ростове отремонтируют 24 дороги
В Ростове-на-Дону начали ремонтировать сразу три дороги одновременно.
Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улице Зрелищной начали делать основание дорожного полотна, при этом используется метод холодного ресайклинга. Преимущество этого метода в том, он позволяет проводить работы с использованием старого покрытия.
Стартовал ремонт дорожного покрытия и на улице Батуринской, здесь уже установили бордюрный камень. Работы идут также на улице Портовой. Их получилось начать благодаря образовавшейся экономии.
- Сейчас рабочие занимаются фрезерованием асфальтобетонного покрытия и укладкой выравнивающего слоя асфальтобетона. Всего в текущем году по нацпроекту отремонтируют 24 объекта, их общая протяженность составляет 32 километра, - сообщает пресс-служба администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU