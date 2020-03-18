В Ростовской области изменились сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса
В среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", по всей стране из-за коронавируса весенние каникулы продлили на две недели - до 12 апреля.
В связи с изменением учебного графика сдвинулись сроки проверочных работ и экзаменов.
- Даты проведения Всероссийских проверочных работ будут и ЕГЭ в досрочный период перенесен в основные даты проведения, - сообщила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.
Расписание основного этапа ЕГЭ 2020 год:
25 мая (понедельник) - география, литература, информатика и ИКТ;
28 мая (четверг) - русский язык;
1 июня (понедельник) - математика базового уровня, математика профильного уровня;
4 июня (четверг) - история, физика;
8 июня (понедельник) - обществознание, химия;
11 июня (четверг) - иностранные языки (письменная часть), биология;
15 июня (понедельник) - иностранные языки (устная часть);
16 июня (вторник) - иностранные языки (устная часть).
ИСТОЧНИК KP.RU