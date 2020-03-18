2020-03-18T12:12:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области изменились сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса

Всероссийские проверочные работы также перенесли
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Школьники будут сдавать ЕГЭ в основной периодШкольники будут сдавать ЕГЭ в основной периодФото: Олег УКЛАДОВ
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В среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", по всей стране из-за коронавируса весенние каникулы продлили на две недели - до 12 апреля.

В связи с изменением учебного графика сдвинулись сроки проверочных работ и экзаменов.

- Даты проведения Всероссийских проверочных работ будут и ЕГЭ в досрочный период перенесен в основные даты проведения, - сообщила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Расписание основного этапа ЕГЭ 2020 год:

25 мая (понедельник) - география, литература, информатика и ИКТ;

28 мая (четверг) - русский язык;

1 июня (понедельник) - математика базового уровня, математика профильного уровня;

4 июня (четверг) - история, физика;

8 июня (понедельник) - обществознание, химия;

11 июня (четверг) - иностранные языки (письменная часть), биология;

15 июня (понедельник) - иностранные языки (устная часть);

16 июня (вторник) - иностранные языки (устная часть).

ИСТОЧНИК KP.RU

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