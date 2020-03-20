2020-03-20T11:09:27+03:00
Общество

Футболист "Ростова" Ивелин Попов стал лучшим в матче против "Локомотива"

За футболиста проголосовали болельщики
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Капитан "Ростова" Ивелин Попов оказался лучшим игроком матча против "Локомотива" . Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Капитан "Ростова" Ивелин Попов оказался лучшим игроком матча против "Локомотива" . Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Болельщики футбольного клуба "Ростов" выбрали лучшего игрока матча с "Локомотивом". Лидером голосования оказался полузащитник желто-синих Ивелин Попов. Футболиста признали лучшим игроком матча 22-го тура РПЛ против главного клуба "железнодорожников". Об этом сообщили на официальном сайте футбольного клуба.

Капитан донских футболистов стал автором единственного гола команды, а также смог забить пенальти. Лучший игрок матча» Ивелин получили от зрителей оценку в 3,8 балла из 5. Этот результат оказался лучшим. Следом за ним в рейтинге оказались Хорен Байрамян, Роман Еременко, Матиас Норманн и Элдор Шомуродов.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", матч прошел со счетом 1:3 в пользу москвичей. Донская команда оказалась на четвертом месте в турнирной таблице 22-го тура. Матчи РПЛ временно приостановлены до 10 апреля. О дате проведения следующей игры будет известно позже. "Ростов" должен сыграть с клубом "Сочи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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