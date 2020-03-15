ФК "Ростов" проиграл "Локомотиву" на домашнем стадионе

Обидное поражение потерпел ФК "Ростов" в матче с "Локомотивом". Матч закончился со счетом 1:3.

Игра проходила на домашнем стадионе желто-синих - "Ростов-Арене", на которой, несмотря на резкое похолодание, собрались более 30 тысяч зрителей. Первый тайм начался со шквал атак ростовчан, Попов мог открыть счет уже на 14 минуте, но мяч попал в перекладину. Не увенчался успехом и удар Эльдора Шомуродова, вратарь железнодорожников умело охранял ворота. Ростов продолжал прессинговать, но, похоже, из-за этого выбился из сил и в конце первого тайма пропустил три гола, авторами которых стали Песьяков (привез автогол), Жемалетдинов и Крыховяк.

В самом начале второго тайма "Ростову" удалось сократить отставание. С пенальти на 64-й минуте все-таки забил Попов. После этого дух желто-синих поднялся и они продолжили закрывать противника на его половине. "Ростов" имел еще несколько шансов забить, но все-таки поражения избежать не удалось.

- Если будем и дальше играть, как в первые полчаса, то все будет хорошо, - сообщил Валерий Карпин после матча.

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