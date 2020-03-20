В Ростове высадят деревья в память о погибших воинах Великой Отечественной войны

20 Март 2020 2020-03-20T21:08:03+03:00

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В донской столице появятся "Сады памяти".

В рамках этой акции по всей России будут высажены 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции стали Всероссийское добровольческое движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.

- Стартовой точкой в Ростове-на-Дону станет площадка перед стадионом "Ростов-Арена", - сообщил руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского добровольческого движения "Волонтёры победы" Артём Топлыгин. - Всего здесь высадят 200 деревьев. Старт акции в Ростове состоится 4 апреля.

Акция «Сад памяти» продлится до 22 июня. Участие в ней по всей России примут, около пяти миллионов человек. В их числе будут известные общественные деятели, спортсмены, актёры и музыканты: народный «офицер» Василий Лановой, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, правнучка маршала Константина Рокоссовского Ариадна Рокоссовская, а также Дмитрий Губерниев, Тимур Бекмамбетов, Яна Чурикова, Никита Высоцкий, Игорь Петренко, Павел Прилучный, Антон Комолов и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU