В Ростовской области иномарка врезалась в столб и сломала его
ЧП произошло в Азове
Иномарка на скорости протаранили столб. Фото: соцсети
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В Ростовской области, в Азове, произошло серьезное ДТП. Накануне вечером, 21 марта, водитель «Шевроле Ланоса» не справился с управлением и на скорости влетел в бетонный столб.
Удар был такой силы, что конструкция сломалась.
- Столб подломился и держался только за счёт арматуры, - написал в соцсетях очевидец.
Пассажира иномарки с травмами различной степени тяжести увезли на скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU