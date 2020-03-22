2020-03-22T18:06:45+03:00
Происшествия

В Ростовской области иномарка врезалась в столб и сломала его

ЧП произошло в Азове
Иван ТИМОФЕЕВ
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Иномарка на скорости протаранили столб. Фото: соцсетиИномарка на скорости протаранили столб. Фото: соцсети
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В Ростовской области, в Азове, произошло серьезное ДТП. Накануне вечером, 21 марта, водитель «Шевроле Ланоса» не справился с управлением и на скорости влетел в бетонный столб.

Удар был такой силы, что конструкция сломалась.

- Столб подломился и держался только за счёт арматуры, - написал в соцсетях очевидец.

Пассажира иномарки с травмами различной степени тяжести увезли на скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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