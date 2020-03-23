Ростовские артисты стали давать онлайн концерты в дни угрозы коронавирса
В Ростовской области некоторые культурные учреждения перешли на режим онлайн-трансляций концертов и спектаклей. Как рассказали в правительстве региона, на Дону проводятся еще и онлайн-семинары, а также обеспечен удаленный доступ к фондам библиотек.
В частности, Ростовский музыкальный театр уже второй день проводит онлайн-трансляцию оперы «Хованщина». А накануне состоялась онлайн-трансляция концерта с участием народного артиста СССР Юрия Башмета на сайте Ростовской филармонии.
Там же добавили, что информация о ближайших трансляциях будет размещаться на официальных сайтах учреждений культуры, а также в их аккаунтах в социальных сетях.
Напомним, в Ростовской области введен особый режим, согласно которому запрещено проводить мероприятия, численность участников у которых составляет более 500 человек. Рекомендовано также приостановить выезды творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств, гастроли коллективов и прием международных делегаций.
По официальным данным, в регионе нет ни одного заболевшего коронавирсной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU