2020-03-23T18:04:23+03:00
Общество

Ростовские артисты стали давать онлайн концерты в дни угрозы коронавирса

Один из таких прошел на днях в Ростовской филармонии
Ольга ГОПАЛО
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Информация о новых трансляциях будет размещаться на сайтах учреждений культуры. Фото: ГОПАЛО Ольга.Информация о новых трансляциях будет размещаться на сайтах учреждений культуры. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростовской области некоторые культурные учреждения перешли на режим онлайн-трансляций концертов и спектаклей. Как рассказали в правительстве региона, на Дону проводятся еще и онлайн-семинары, а также обеспечен удаленный доступ к фондам библиотек.

В частности, Ростовский музыкальный театр уже второй день проводит онлайн-трансляцию оперы «Хованщина». А накануне состоялась онлайн-трансляция концерта с участием народного артиста СССР Юрия Башмета на сайте Ростовской филармонии.

Там же добавили, что информация о ближайших трансляциях будет размещаться на официальных сайтах учреждений культуры, а также в их аккаунтах в социальных сетях.

Напомним, в Ростовской области введен особый режим, согласно которому запрещено проводить мероприятия, численность участников у которых составляет более 500 человек. Рекомендовано также приостановить выезды творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств, гастроли коллективов и прием международных делегаций.

По официальным данным, в регионе нет ни одного заболевшего коронавирсной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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