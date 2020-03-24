Первомайский район Ростова возглавил Валентин Кукин

24 Март 2020 2020-03-24T11:38:58+03:00

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Новым главой Первомайского района Ростова-на-Дону стал Валентин Кукин. Его кандидатуру утвердили депутаты на очередном заседании городской думы 24 марта, во вторник.

Известно, что Валентину Кукину – 33 года. До своего назначения он успел поработать в администрациях донских городов. Сначала трудился в муниципальной комиссии Новочеркасска. Затем занимал пост заместителя главы Ворошиловского района в южной столице. После он курировал вопросы ЖКХ в должности первого заместителя замглавы Пролетарского района города.

Стоит отметить, что бывший руководитель района Артур Григорян уволился в начале 2020 года. В январе он написал заявление по собственному желанию и покинул пост, который занимал три года.

ИСТОЧНИК KP.RU