Необычный полицейский, защитивший диссертацию по баранам, задержан за взятку

25 Март 2020 2020-03-25T14:58:39+03:00

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В Новочеркасске правоохранители задержали начальника ГИБДД города Евгения Ганзенко. Его подозревают в получении взятки. Как сообщил 1Rnd.ru со ссылкой на собственный источник, арест проводили оперативники собственной безопасности донского МВД и сотрудники ФСБ.

Стало известно, что взятку в кабинет майора полиции Ганзенко занесли сегодня рано утром - в 7:45. Сразу после этого к нему зашли люди в масках. На данный момент стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что начальника ГИБДД Новочерексска трудно назвать рядовым сотрудником МВД. В прошлом 2019 году он получил степень кандидата сельскохозяйственных наук. Полицейский защитил диссертацию, в которой особое внимание уделил крупно рогатому скоту - овцам и баранам.

Добавим, что Евгений Ганзенко занял пост начальника Новочеркасского ГИБДД еще в 2016 году. Свою работу на высокой должности он начал с обещаний, что будет бороться с пьянством за рулем и наглыми мажорами. Однако о пресечении коррупции в ведомстве Ганзенко не упомнят.

ИСТОЧНИК KP.RU