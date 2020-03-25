2020-03-25T17:15:00+03:00
Общество

Ждать осталось недолго: «Ростдонпечать» реформирует систему распространения прессы в Ростове-на-Дону

Рассказываем, когда горожане смогут без проблем приобрести печатные СМИ в городских киосках
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Любимая "Комсомолка" вскоре вновь будет во всех городских киоскахЛюбимая "Комсомолка" вскоре вновь будет во всех городских киоскахФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В последнее время в редакцию «Комсомольской правды-Ростов» стали поступать звонки местных издательств, которые обеспокоены грядущими изменениями в работе розничной сети по продаже периодических печатных изданий – АО «Ростдонпечать» и информационным вакуумом, породившем множество слухов о закрытии городских киосков и передаче их другим организациям. Кроме того, читатели сообщали о том, что не во всех киосках удается купить газеты.

Наш корреспондент связался с генеральным директором АО «Ростдонпечать» Евгенией Пятницковой, которая рассказала редакции о грядущих изменениях в работе предприятия и о том, чего ждать потребителям.

Она не стала скрывать того факта, что рынок распространения прессы уже не первый год переживает сложные времена, тиражи газет и журналов снижаются, так как многие отдают предпочтение Интернету, а не бумаге. Но издателям и читателям газет не стоит паниковать. В «Ростдонпечати» нашли способ удовлетворить потребности и тех, и других.

- Низкая рентабельность отрасли, вкупе с ростом затрат на поддержание бизнес- процессов распространения (магистральная логистика федеральных изданий, локальные маршруты доставки прессы по точкам продаж, сортировка, складские затраты и др.), требует от участников рынка принятия оперативных решений по реформированию системы распространения прессы. В рамках оптимизации издержек и реструктуризации бизнес-процессов предприятия, мы выбрали профессиональную Управляющую Компанию (УК) ООО «Алфавит», которая будет помогать нам отлаживать новые схемы поставок периодических печатных изданий в наши киоски, оптимизирует логистические маршруты и обеспечит бесперебойную поставку прессы в киоски АО «Ростдонпечать», как федеральных изданий, так и местных издательских домов,- прокомментировала Евгения Пятницкова.

Также, благодаря внедрению автоматизированной сортировки федеральной прессы на РЦ (Распределительный Центр) управляющей компании, сократятся сроки доставки прессы от типографии до киоска.

Все работы по реформированию системы распространения и доставки подходят к концу. Поэтому уже шестого апреля киоски заработают на полную мощь. Сеть будет функционировать в штатном режиме, и ростовчане смогут приобрести без проблем не только «Комсомольскую правду», но и любое другое издание.

Более того, все более усугубляющаяся ситуация, связанная с коронавирусом, и повлиявшая уже на многие сферы деятельности, не затронет работу киосков. И с большой вероятностью можно утверждать, что во время практически повсеместного карантина продажи печатной продукции вырастут.

Во-первых, на данный момент киоски – наиболее защищенные точки продажи. Прямого контакта между киоскером и покупателем нет и расстояние между ними - около метра, что отвечает мерам безопасности и профилактики коронавирусной инфекции.

А тот факт, что большинство киосков находятся рядом с жилыми кварталами, поспособствует положительной динамике потребительского спроса. Люди, по вынужденным причинам находящиеся дома, наверняка найдут 10 минут, чтобы выскочить за любимой газетой .

ИСТОЧНИК KP.RU

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