В Ростове ремонт нескольких улиц будет завершен к середине лета

25 Март 2020 2020-03-25T19:32:51+03:00

Уже идет ремонт на четырех улицах

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К середине лета в Ростове будут отремонтированы несколько дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонтные работы будут проходить в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже начато благоустройство дороги на улице Зрелищной, рабочие уложили основание. Ремонт планируется завершить 1 июля 2020 года.

Бетонное основание уложено на улице Батуринской. Подрядчик запланировал конец работ на 20 июня. Кроме того, будет обновлена и улица 12-го Февраля. Сделать это компания намерена к 1 июня текущего года.

А ремонтные работы на улице Комсомольской завершатся к 15 июня, сейчас специалисты уже устанавливают бордюрный камень.

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До конца года будут проведены работы на 70 участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU