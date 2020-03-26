2020-03-26T11:09:08+03:00
Общество

В Ростовской области сотрудникам ДПС выдали медицинские маски и перчатки

В донском главке усилили меры профилактики коронавирусной инфекции
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В донском главке усилили меры безопасности по профилактике коронавирусной инфекции. Фото: УГИБДД России по РО.В донском главке усилили меры безопасности по профилактике коронавирусной инфекции. Фото: УГИБДД России по РО.
Изменить размер текста:

В Ростовской области усилены меры по профилактике коронавирусной инфекции, в том числе среди госавтоинспекторов. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. В частности, речь идет о том, что стражи порядка при исполнении служебных обязанностей применяют меры индивидуальной защиты - используют медицинские маски и перчатки.

В ведомстве добавили, что предоставление государственных услуг населению по-прежнему ведется в рабочем режиме: кабинеты, в которых ведется прием граждан, дезинфицируются регулярно.

Напомним, в донском регионе зарегистрирован первый официальный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Известно, что заболевшая ростовчанка вернулась несколько дней назад из Тайланда. По официальным данным, туристку сразу же сняли с борта самолета и отправили в Городскую больницу имени Семашко. Медики говорят, что ее состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Региональный оператор рассказал кому положены льготы за вывоз мусора
С Дона на Черное море: с 1 апреля начнет курсировать поезд Таганрога - Новороссийск
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: как будет работать водоканал с 26 марта
В Волгодонске бухгалтера детского сада обвинили в хищении почти 13 миллионов рублей
Упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам запускают в ВТБ
В Ростове-на-Дону мужчина три дня просидел на башенном кране
В Ростовской области на границе задержали больше тысячи детских товаров
В Ростовской области могут ввести платное тестирование на коронавирус
В Ростовской области сотрудникам ДПС выдали медицинские маски и перчатки
Ростовчанка присвоила ребенка родственницы, чтобы получить материнский капитал
В Ростовской области пропал 78-летний пенсионер
В Ростове-на-Дону при пожаре в пятиэтажке погиб человек
Отключения света в Ростове-на-Дону 27 марта 2020: где и когда
Ростовчанка Полина Диброва пожаловалась на срыв двух поездок в Дубай
Директора ростовской компании будут судить за крупное мошенничество
В Ростове рецидивист попался на очередной краже
Прочное и долговечное покрытие покроет трассу М-4 "Дон"
В Аксайском районе потушили распространившийся на 1000 кв. м. пожар
В Ростовской области снова ожидаются заморозки до -8 градусов
В Ростове ремонт нескольких улиц будет завершен к середине лета