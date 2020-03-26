В Ростовской области сотрудникам ДПС выдали медицинские маски и перчатки
В Ростовской области усилены меры по профилактике коронавирусной инфекции, в том числе среди госавтоинспекторов. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. В частности, речь идет о том, что стражи порядка при исполнении служебных обязанностей применяют меры индивидуальной защиты - используют медицинские маски и перчатки.
В ведомстве добавили, что предоставление государственных услуг населению по-прежнему ведется в рабочем режиме: кабинеты, в которых ведется прием граждан, дезинфицируются регулярно.
Напомним, в донском регионе зарегистрирован первый официальный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Известно, что заболевшая ростовчанка вернулась несколько дней назад из Тайланда. По официальным данным, туристку сразу же сняли с борта самолета и отправили в Городскую больницу имени Семашко. Медики говорят, что ее состояние удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU