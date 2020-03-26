2020-03-26T10:47:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области могут ввести платное тестирование на коронавирус

Сдать его смогут все желающие
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Для всех желающих в регионе могут ввести платные анализы на коронавирусДля всех желающих в регионе могут ввести платные анализы на коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН
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Жители и гости донского региона смогут сдать анализ на коронавирус. Платное тестирование могут ввести для тех, кто в последнее время не ездил за границу, а также не контактировал с зараженными людьми, но хочет удостоверится в отсутствии опасного вируса.

Сейчас в больницах Ростовской области тестирование на коронавирус проходят только потенциальные зараженные и люди, которые приехали из-за границы. По словам донского министра здравоохранения Татьяны Быковской, подвергать все подряд массовой проверке на наличие заболевания — невозможно и не нужно.

В регионе рассматривается массовая возможность введения платного тестирования на коронавирус. Подобные анализы за деньги можно сдать в Москве и Санкт-Петербурге. Платить за анализы на коронавирус будут люди, которые имеют температуру и другие симптомы болезни, и намерены проверить свое здоровье.

- Человек сможет прийти и за деньги, если он очень хочет и у него есть паника, осуществить тестирование. Мы сейчас рассматриваем такую возможность для людей, не только вернувшихся из-за рубежа, а и просто имеющих высокую температуру или другие симптомы. Чтобы чисто психоэмоционально снять стресс, – отметила Татьяна Быковская.

Министр здравоохранения Ростовской области призвала людей уделять большее внимание соблюдению правил личной гигиены и не поддаваться панике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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