2020-03-26T12:51:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: как будет работать водоканал с 26 марта

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону повлияла на работу различных городских служб
Дадаян Давид
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Ростовский водоканал ограничивает прием клиентов на время нерабочей неделе. Фото: водоканалРостовский водоканал ограничивает прием клиентов на время нерабочей неделе. Фото: водоканал
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Накануне президент России Владимир Путин выступил по всем каналам страны со срочным обращением к нации из-за коронавируса. Среди прочего он объявил, что следующая неделя будет нерабочей. Незапланированные каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля. Эта мера поможет замедлить распространение инфекции.

В Ростове-на-Дону в период нерабочей недели водоканал перестанет принимать клиентов. Изменения в работе продлятся на неопределенный срок. Отделения закрываются уже с сегодняшнего дня, 26 марта. Как сообщили на сайте городской администрации, в офисах обслуживать людей будут только кассы.

На этом нововведения не заканчиваются: на входах в отделения установят специальные урны, где можно оставить заявление или вопрос в виде письма. Главное, указать в обращении свой телефон для обратной связи.

Чтобы получить любую консультацию, можно обращаться по телефону "горячей линии": +7 (863) 283 17 17. Также работает сайт - vodokanalrnd.ru. В интернете можно оставить свое обращение, передать показания приборов или оплатить услуги без комиссии.

Кроме того, с помощью сервиса «Электронные услуги» - www.sbis.ru/edo клиенты (физические и юридические лица) смогут получить весь набор необходимых услуг. Будь то регистрация или замена приборов учета, передача данных о поверке, получение справки о доходах, а также вызов специалиста на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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