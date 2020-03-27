2020-03-27T13:08:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: с 30 марта закрывают МФЦ

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону ознаменовалась тем, что закрыли госучреждения
Иван ТИМОФЕЕВ
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Прием заявителей в офисах МФЦ будет возобновлен с 6 апреляПрием заявителей в офисах МФЦ будет возобновлен с 6 апреляФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону, объявленная Владимиром Путиным, вынудила ростовчан, как и жителей остальных городов, оставаться дома. Многие организации приостанавливают работу. С 30 апреля временно двери для посетителей закрывают МФЦ.

- Правительство Ростовской области обращает внимание жителей донского региона, что дни с 30 марта по 3 апреля в соответствии с Указом Президента, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ростовской области во всех МФЦ объявлены нерабочими, - сообщили в региональном правительстве.

В этот период будет организована работа call-центров МФЦ. Номера телефонов ближайших к вам многофункциональных центров можно найти на портале – mfc61.ru.

Прием заявителей в офисах МФЦ будет возобновлен с 6 апреля строго по предварительной записи! Записаться можно любым удобным способом: на сайте www.mfc61.ru, с помощью мобильного приложения «МФЦ РО», а также по телефону call-центра.

- В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, донские власти настоятельно рекомендуют жителям региона отложить визит в МФЦ, а также органы власти и различные фонды на более поздний срок. Если перенести посещение не представляется возможным – воспользуйтесь предварительной записью, - отметил замгубернатора Василий Рудой.

Напоминаем, что получить государственные услуги можно в электронном виде на Едином портале государственных услуг - gosuslugi.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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