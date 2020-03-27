2020-03-27T14:02:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: инвалидность будут устанавливать дистанционно

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону привела к тому, что теперь ГБ МСЭ изменило график приема
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Учреждение изменило график работыУчреждение изменило график работыФото: Ирина ПОТЕРЯ
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ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России переходит на частичное заочное установление инвалидности. Это связано с тем, что объявлена нерабочая неделя в Ростове-на-Дону.

ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции изменило график приема граждан. Учитывая наличие заболеваний у посетителей учреждения, а также социальную значимость его работы, с 25 марта расширены возможности по заочному проведению медико-социальной экспертизы. Заочная форма может применяться в случае, когда это позволяет качество оформления направления на медицинско-социальную экспертизу, поступившего из медучреждения.

- По желанию гражданина справка об инвалидности и программа реабилитации выдается лично, либо направляется по почте с уведомлением, - пояснил заместитель руководителя по экспертной работе ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России Андрей Юрьевич Пайков.

Для разграничения потока обращающихся напрямую граждан, в структурных подразделениях ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России изменен график работы сотрудников.

Проводятся профилактические мероприятия по дезинфекции помещений. На входе в Главное Бюро посетителей ждёт измерение температуры с помощью бесконтактного термометра. Аналогичный температурный контроль дважды в день проводится для сотрудников всех подразделений Бюро, прибывших на работу.

С 23 марта в рамках профилактики распространения инфекции ограничен личный прием граждан руководителями учреждения. На входе в помещение Главного Бюро установлен ящик для корреспонденций и писем.

Работа проводится по плану мероприятий, утвержденному оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России.

Горячая линия для граждан: 8 (863) 210-29-11(пн-пт: с 9:00 до 16:30)

ИСТОЧНИК KP.RU

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