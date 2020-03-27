2020-03-27T15:04:12+03:00
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Нерабочая неделя в Ростов-на-Дону: общественный транспорт в донской столице будет работать, как на выходных

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону ознаменовала изменение в движении автобусов и маршруток
Дадаян Давид
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Нерабочая неделя в Ростов-на-Дону: автобусы донской столице будут работать, как на выходныхНерабочая неделя в Ростов-на-Дону: автобусы донской столице будут работать, как на выходных
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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону - новый график работы общественного транспорта в городе. Автобусы и маршрутки из-за пандемии изменят свое расписание с 30 марта. Информацию об этом сообщили на сайте ростовский мэрии 27 марта.

25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации и сообщил, что следующая неделя будет нерабочей. В соответствии с указом главы государства с 30 марта по 3 апреля изменится работа общественного транспорта в городах по всей стране.

Ростов-на-Дону не стал исключением. В южной столице автобусы и маршрутки переходят на график выходного дня. Что это значит?

МБУ "Центр ИТС" прокомментировали ситуацию. Специалисты отметили, что транспорта на маршрутах станет меньше, а все остальные изменения можно узнать на сайтах по отслеживанию перемещения автобусов в реальном времени. Например, здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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