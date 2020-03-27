«Противочумных костюмов мы даже не видели»: сотрудница больницы Каменска-Шахтинского — о ситуации с уволившимися из-за коронавируса врачами

27 Март 2020 2020-03-27T17:30:19+03:00

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В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области набирает обороты скандал с врачами инфекционного отделения городской больницы, которые захотели уволиться в разгар борьбы с коронавирусом в Ростовской области. Сразу несколько сотрудников решили покинуть свой пост после того, как людей стали помещать на карантин из-за COVID-19.

- Решили уволиться сразу три хороших специалиста. Для нашего небольшого коллектива это - ощутимая потеря, - рассказывает «Комсомольской правда-Ростов» источник в больнице Каменска-Шахтинского. - Их основным требование было обеспечить сотрудников всеми необходимыми средствами защиты, но у нас даже не было элементарно медицинских масок. Противочумных костюмов мы не видели, может быть, они и есть, но по какой-то причине нам их не давали.

По словам медработника, после одного из общих собраний двое врачей обещали подумать о том, чтобы не уходить, ведь им обещали, что они будут обеспечены всем необходимым.

- Я бы не стал увольняться во время такой напряженной обстановки. Тем самым, я, как медработник, поставил бы под угрозу жизнь многих людей. Работа в медицине она, ведь патриотическая. Конечно обидно, что у нас такие маленькие зарплаты и доплаты за ночные смены всего 70 рублей, но это не повод так рисковать людьми, - отметил респондент.

Однако в администрации Каменска-Шахтинского совсем другая версия событий. Из официального сообщения следует, что люди решили уволиться по семейным обстоятельствам. В больнице нет никаких проблем с медикаментами и средствами защиты.

- В настоящее время в инфекционном отделении МБУЗ «ЦГБ» работает 3 врача и 7 врачей-совместителей, 25 медицинских сестер и 18 - человек младшего персонала. В марте 2020 года уволились 2 сотрудника: врач - по семейным обстоятельствам, и медсестра – по собственному желанию, что существенно не повлияет на бесперебойную работу отделения, - сообщают в администрации города. - По состоянию на 25.03.2020 МБУЗ «ЦГБ» обеспечено средствами индивидуальной защиты: масок – 10975 шт, перчаток – 7440 пар, защитных костюмов нового образца – 61 штука, старого образца – 50 штук, респираторов – 220 штук, дезсредств – месячный запас.

Сейчас инфекционное отделение городской больницы работает круглосуточно и принимает на карантин, людей которые вернулись из-за границы или контактировали с ними.

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ИСТОЧНИК KP.RU