В Ростове-на-Дону яркое световое шоу покажут в День Победы

27 Март 2020 2020-03-27T17:59:42+03:00

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Жители и гости донской столицы увидят 9 мая световое шоу. Конкурс по определению подрядчика для создания и трансляции видео в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне объявило Управление культуры города Ростова-на-Дону. Такая заявка размещена на портале госзакупок.

По данным документации, подрядчик должен подготовить контент и организовать объемную видео- и лазерную проекцию на специально подготовленный фасад театра Максима Горького.

Победителю конкурса придется провести разработку и подбор видеоматериалов, фотографий и иллюстраций, архивных материалов, а также создать 3D анимацию персонажей и объектов исходя из требований сценария.

На эти цели из бюджета города выделено 3,2 млн рублей. Для трансляции шоу фасад театра будет затянут светлой тканью. Представление состоится на Театральной площади 9 мая в промежутке с 21:50 до 21:55, по московскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU