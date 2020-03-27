2020-03-27T19:10:30+03:00
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С продуктами проблем не будет: донских жителей полностью обеспечат продовольствием на время карантина

Все магазины и логистические центры, обеспечивающая доставку продукции, будут работать на следующей неделе.
Дадаян Давид
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Виктор Гончаров посетил несколько предприятий пищевой промышленности, а также ряд продовольственных складов. Фото: правительство РОВиктор Гончаров посетил несколько предприятий пищевой промышленности, а также ряд продовольственных складов. Фото: правительство РО
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В донском регионе не прекращает работу штаб по мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков, расположенных в Ростовской области. 27 марта первый заместитель губернатора Виктор Гончаров посетил несколько предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также ряд продовольственных складов.

«Сейчас мы смотрим на запасы основного продовольствия и производственные мощности нескольких наших предприятий и необходимо сказать, что в Ростовской области созданы все условия для нормального функционирования всех предприятий, входящих в состав товаропроводящей сети – от производителя до продавца, - сказал Гончаров.

– Продукты, которые могут не потратиться в течении долгого времени, есть в наличии, запасов достаточно и может хватить на 7-8 недель. Товары пополняются каждый день.

Особое внимание первый замглавы уделил тому, что все магазины и логистические центры, обеспечивающая доставку продукции, будут работать на следующей неделе. По словам Виктора Гончарова, ситуация на рынке продовольствия стабильная:

- На данный момент предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности загружены в среднем на уровне 55%. В случае необходимости готовы увеличить имеющиеся мощности.

По информации донского минсельхозпрода, сегодня самообеспеченность Ростовской области зерном составляет 404,9%. К началу марта 2020 года во всех категориях хозяйства Ростовской области имелось около 3,5 млн. тонн зерна. В настоящее время в Ростовской области уровень использования мощностей мукомольных предприятий – 34 %. Мощности по производству крупы используются на 25%. Таким образом, при необходимости переработку зерновых можно увеличить и хлебопекарные предприятия тоже имеют возможности увеличить производство своей продукции.

- Случаи образования пустых полок в торговых предприятиях на прошлой неделе были связаны исключительно с необоснованно повышенным массовым спросом на конкретные товары, - подытожил первый замгубернатора Дона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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