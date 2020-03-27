Спикер донского парламента Александр Ищенко принял участие в флешмобе «Спасибо врачам»

27 Март 2020 2020-03-27T19:32:56+03:00

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Председатель Законодательного собрания Ростовской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко 27 марта присоединился к флешмобу «Спасибо врачам». Акция прошла в социальных сетях.

Целью у действия была простая — поддержать медицинских работников, которые из-за коронавируса столкнулись с колоссальной нагрузкой и работают, не жалея сил.

- Доктора, медсестры, весь персонал больниц, поликлиник и бригад скорой помощи сегодня на передовой. Мы можем поддержать их своим дисциплинированным и ответственным поведением, вниманием к специальным мерам, заботой о здоровье и безопасности близких и окружающих. Спасибо докторам! Наша солидарность и поддержка поможет всем выстоять! - написал Александр Ищенко в Facebook.

Аналогичные публикации в поддержку медиков также стали массово появляться на личных страницах жителей Ростовской области и всей России в соцсетях.

Напомним, флешмоб запустил олимпийский чемпион Александр Легков. Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях фотографию с листком бумаги, на котором будет написано #спасибоврачам.

ИСТОЧНИК KP.RU