Спикер донского парламента Александр Ищенко принял участие в флешмобе «Спасибо врачам»
Председатель Законодательного собрания Ростовской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко 27 марта присоединился к флешмобу «Спасибо врачам». Акция прошла в социальных сетях.
Целью у действия была простая — поддержать медицинских работников, которые из-за коронавируса столкнулись с колоссальной нагрузкой и работают, не жалея сил.
- Доктора, медсестры, весь персонал больниц, поликлиник и бригад скорой помощи сегодня на передовой. Мы можем поддержать их своим дисциплинированным и ответственным поведением, вниманием к специальным мерам, заботой о здоровье и безопасности близких и окружающих. Спасибо докторам! Наша солидарность и поддержка поможет всем выстоять! - написал Александр Ищенко в Facebook.
Аналогичные публикации в поддержку медиков также стали массово появляться на личных страницах жителей Ростовской области и всей России в соцсетях.
Напомним, флешмоб запустил олимпийский чемпион Александр Легков. Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях фотографию с листком бумаги, на котором будет написано #спасибоврачам.
ИСТОЧНИК KP.RU