2020-03-28T11:50:17+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 28-29 марта 2020: сильный ветер и до плюс 17 градусов

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшие выходные 28-29 марта 2020
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшие выходные 28-29 марта 2020. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшие выходные 28-29 марта 2020. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 28-29 марта 2020: сильный ветер и до плюс 17 градусов. Если верить метеорологам, то в донском столице в ближайшие дни ожидается солнечная и теплая погода.

Так, в субботу, 28 марта, в дневные часы воздух прогреется до плюс 17 градусов, а к вечеру будет уже на пять градусов холоднее. При будет достаточно сильный ветер, скорость которого временами составит до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 29 марта, в дневное время от восьми до 16 градусов со знаком плюс. Ветер утихнет до 14 метров в секунду, а вечером до плюс 12 градусов.

Предстоящая нерабочая неделя тоже начнется с плюс 16 градусов днем, но уже к четвергу температура воздуха не будет подниматься выше десяти.

Напомним, горожанам советуют все эти дни оставаться дома для того, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в распоряжении губернатора региона, подписанном 27 марта, жителям старше 65 лет и больным хроническими заболеваниями пока запрещено выходить из дома до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: медики провели флешмоб #БудьДома
В группе компаний «Россети» прошло заседание штаба по вопросу минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции
В Ростове-на-Дону наркотики нашли у мужчины с удостоверением следователя
Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 28 марта 2020 года: под наблюдением почти четыре тысячи человек
В Ростовской области домработница обокрала пенсионеров, чтобы погасить кредит
Карантин в Ростове-на-Дону из-за коронавируса: как будет проходить дистанционное обучение школьников
Карантин в Ростове-на-Дону из-за коронавируса: потребуют ли медицинскую справку в детском саду
Погода в Ростове-на-Дону на выходные 28-29 марта 2020: сильный ветер и до плюс 17 градусов
В Ростове-на-Дону на Западном «Мерседес» насмерть сбил девушку
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: что будет закрыто в городе с 28 марта