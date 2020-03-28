28 Март 2020 2020-03-28T11:50:17+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на выходные 28-29 марта 2020: сильный ветер и до плюс 17 градусов. Если верить метеорологам, то в донском столице в ближайшие дни ожидается солнечная и теплая погода.

Так, в субботу, 28 марта, в дневные часы воздух прогреется до плюс 17 градусов, а к вечеру будет уже на пять градусов холоднее. При будет достаточно сильный ветер, скорость которого временами составит до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 29 марта, в дневное время от восьми до 16 градусов со знаком плюс. Ветер утихнет до 14 метров в секунду, а вечером до плюс 12 градусов.

Предстоящая нерабочая неделя тоже начнется с плюс 16 градусов днем, но уже к четвергу температура воздуха не будет подниматься выше десяти.

Напомним, горожанам советуют все эти дни оставаться дома для того, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в распоряжении губернатора региона, подписанном 27 марта, жителям старше 65 лет и больным хроническими заболеваниями пока запрещено выходить из дома до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU