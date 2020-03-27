Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: хроническим больным и пенсионерам запретили выходить на улицу. Глава региона Василий Голубев подписал документ, который вводит ряд ограничений, цель которых - не допустить развития коронавирусной инфекции в регионе. Так, с 28 марта и до особого распоряжения соблюдать режим самоизоляции обязаны дончане, возраст которых старше 65 лет. Это же касается жителей Ростовской области, у которых есть хронические заболевания (см. ниже).

- Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах, - говорится в документе.

При этом, чиновники должны организовать социальное сопровождение одиноко проживающих пенсионеров, старше 65 лет, с привлечением социальных работников, волонтеров, студентов либо представителей общественных организаций. У пожилых людей должны быть их телефоны и имена.

Кроме того, необходимо осуществлять постоянный контроль за соблюдением режима самоизоляции дончан, прибывших из-за границы и граждан старше 65 лет.

Тогда же - с 28 марта - будут ограничены права льготных категорий жителей - в том числе школьников, пенсионеров, инвалидов и так далее - на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта на территории Ростовской области.

Напомним, согласно статье 19.4 «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор» административного кодекса, нарушителям может грозить штраф от пятисот до одной тысячи рублей, для должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей. Но дело может ограничиться и предупреждением.

КОНКРЕТНО

Дончане с какими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции*

Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет (классифицируемая: в соответствии с Международной классификацией болезней – 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10).

Болезни органов дыхания из числа:

- Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

- Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

- Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения легочного кровообращения (классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9).

Наличие трансплантированных органов и тканей ( классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94).

Болезнь мочеполовой системы – хроническая болезнь почек 3 – 5 стадии( классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3 – № 18.5).

Новообразования из числа:

- Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

- Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и властного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

*Распоряжение губернатора РО от 27.03.2020 № 60

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