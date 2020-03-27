От 500 до тысячи рублей: В Ростове-на-Дону два человека будут оштрафованы за нарушение карантина по коронавирусу

Жителей Ростова-на-Дону могут наказать рублем за то, что покинули режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирса. По закону, все вернувшиеся из-за границы должны пробыть на домашнем карантине в течение 14 дней. Однако не все готовы отказаться от работы на это время.

Так произошло и в донской столице. На карандаш эпидемиологов, которые проверяют тех, кто под подозрением из-за болезни, попались сразу двое жителей донской столицы, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, сотрудники ведомства вместе полицейскими посетили в четверг, 26 марта, место работы ростовчанки, которая благополучно трудилась во благо фирмы. При этом дама вернулась из-за рубежа пять дней назад. В ведомстве добавили, что тем самым ростовчанка нарушила пункт в части самоизоляции Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020г. №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

В итоге дело в отношении нее передали в мировой суд Ворошиловского района. За такое нарушение, к слову, вощбуждают административное дело по статье 19.4 «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор». Согласно законодательству, нарушителю грозит штраф от пятисот до одной тысячи рублей, для должностных лиц он больше - от двух тысяч до четырех тысяч рублей. Но дело может ограничиться и предупреждением.

К слову, всего за нарушение карантина по коронавирусу по России привлечены к ответственности более 500 человек. А в Государственной Думе РФ на рассмотрении уже находится проект закона об уголовной ответственности за нарушение самоизоляции.

В мэрии Ростова-на-Дону добавили, что если вы знаете, что кто-то нарушает режим самоизоляции после возвращения из неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран, сообщайте в Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону или Роспотребнадзор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый случай заражения коронавирусом в Ростове-на-Дону: рассказываем о заболевшей Covid-19

Covid-19 обнаружили у жительницы Западного микрорайона города Елены М. (имя изменено – прим. ред).

Она прилетела с острова Пхукет (Таиланд) 21 марта. Ей сразу провели обследование и сделали все необходимые анализы. Результаты оказались положительными. Данные отправили в референс-центр «Вектор», где диагноз подтвердился (подробности)