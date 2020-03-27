Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: как работают поликлиники, коммунальщики, полиция и чиновники. На Дону выявлен уже второй случай заболевания коронавирусом за неделю. Известно, что молодой человек прилетел из Франции, где был на отдыхе. Он также как и его предшественница - ростовчанка вернувшаяся из Тайланда, был сразу же взят под медицинское наблюдение. В новосибирской лаборатории диагноз подтвердили.

По последним данным, под наблюдением эпидемиологов в регионе из-за коронавируса находятся больше 3,3 тысячи человек. Школьники планово перейдут из каникул на дистанционное обучение, театры уже стали транслировать онлайн показы спектаклей. При этом на удаленку перешли не только сотрудники много ростовских компаний, но и МФЦ, Пенсионного фонда, МВД и ГИБДД, коммунальщики и чиновники. Разбираемся, как они будут работать в новых условиях.

В МЭРИЮ ДОСТУП ЗАКРЫТ

Личный прием граждан временно ограничен в горадминистрации. Поэтому желающим предлагают написать письменное обращение с изложением сути интересующих вопросов. Его можно опустить через ящики для обращений, установленные на центральном входе - время работы с 07:00 до 21:00. Есть и на западном входе в здание - со стороны парка Горького. Туда можно прийти с письмом с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 17:00. Также можно прислать по почте, а лучше и быстрее - через Интернет приемную.

КОНКРЕТНО

Телефоны, где можно уточнить информацию: 240-49-49, 240-93-82, 240-91-50, 240-63-86.

Адрес для писем: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 47, Администрация города Ростова-на-Дону.

Интернет-приемная: rostov-gorod.ru/citizen/internet_reception/

МФЦ НА УДАЛЕНКЕ ДО 6 АПРЕЛЯ

Так, дни с 30 марта до 3 апреля объявлены нерабочими и во всех МФЦ. Там будет организована работа call-центров. Ростовчанам можно позвонить на единый многоканальный номер телефона (см. ниже). Информация об МФЦ в других городах есть на официальном портале.

Сообщается, что личный прием жителей будет возобновлен лишь с 6 апреля и только по предварительной записи. Она ведется через Интернет, мобильное приложение или по телефону. Также государственные услуги можно получить и в электронном виде на Едином портале государственных услуг.

КОНКРЕТНО

Единый телефон для Ростова: +7 (863) 282-55-55

Сайт: mfc61.ru

ПОЛИКЛИНИКИ И БОЛЬНИЦЫ

В случае массового поступления больных, помощь будет оказываться в пяти учреждениях города, путем их перепрофилирования. Речь идет о «Городской больнице №1 им. Н.А. Семашко», «Детской больнице №1», «Детской больнице №2», «Городской больнице №6» и «Городской больнице №7». К такому решению пришли в региональном минздраве и Ростпотребнадзоре.

При этом беременным с клиникой ОРВИ советуют вызвать врача на дом. К ним будут приходить терапевт с акушером-гинекологом. Родах у мамочек с подозрением на коронавирусную инфекцию примут в обсервационных отделениях Перинатального центра и Областной больницы №2.

Что касается остальных, то если потребуется вызов врача, можно это сделать и в своей поликлинике, и через скорую. Диспетчер - в случае высокой температуры и признаков ОРВИ, передаст данные в медучреждение, а на дом придет дежурный терапевт.

В настоящее время во всех больницах отрыты кабинеты неотложной помощи, где принимают больных с высокой температурой. Так что можно не дожидаться врача, а, просидев пару часов в очереди, попасть на прием. Но специалисты советуют, все же вызывать медиков на дом, чтобы не допустить развития заболевания.

АЛЛО!

Телефоны горячих линий

Минздрав Ростовской области (круглосуточно): 8-928-767-38-91.

Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону: 285-54-58.

Роспотребнадзор: 8-800-100-74-17, 8 (863) 251-06-12.

Росздравнадзор: 8 (800) 550-99-03 (по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов).

В МВД И ГИБДД ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Изменения коснутся и работы силовиков. Так, региональные МВД России с 27 марта временно приостанавливают личный прием граждан. Поэтому теперь направить обращения можно письменно, в том числе и в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций». Он работает на официальном интернет-сайте МВД России.

Что касается госавтоинспекторов, то регистрация транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал госуслуг. Будет сокращено число кандидатов в водители, одновременно сдающих экзамен. Для этого графики проведения экзаменов будут откорректированы.

А вот выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму: заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью.

КОНКРЕТНО

Телефон: 8 (863) 249-24-77 или 102.

Сайт: https://61.мвд.рф/

Единый портал государственных услуг: gosuslugi.ru.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

Также временно прекратили личный прием. Но в каждом отделе установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции. В ведомстве добавили, что по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение.

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефону дежурной части Управления.

АЛЛО!

Телефон ФССП России по Ростовской области: 8 (863) 262-44-69

На удаленку перешли не только сотрудники много ростовских компаний, но и МФЦ, Пенсионного фонда, МВД и ГИБДД, коммунальщики и чиновники.Фото: Андрей АБРАМОВ

В ВОДОКАНАЛЕ ДО 6 АПРЕЛЯ НЕ БУДУТ НАЧИСЛЯТЬ НА ПЕНЮ

В Ростовводоканале пообещали не начислять пеню в ближайшие дни. Так, со среды, 26 марта, там уже ограничена работа офисов «Одно окно» и Центра для юридических лиц. Они перешли на дистанционное обслуживание клиентов. Сейчас работают только кассы, которые принимают оплату без комиссии.

В официальном сообщении говорится, что если у ростовчанина нет доступа к интернету и возможности оплатить услуги на официальном сайте, то не стоит рисковать здоровьем, отправляясь в банк или кассу. Тем более, что начисление пени в период с 28 марта по 6 апреля этого года осуществляться не будет.

Также здесь будет работать и дополнительный многоканальный телефон на период дистанционного обслуживания.

АЛЛО!

Телефоны: 8 (863) 309-10-37, 283-17-17.

Сайт: vodokanalrnd.ru/

ВИЗИТЫ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПОКА ТОЖЕ НА ПАУЗЕ

Пенсионный фонд ограничит прием граждан с 30 марта. Прием в клиентских службах будет осуществляться только по предварительной записи и при особой необходимости.

Сообщается, что запись на прием будет доступна через официальный сайт Пенсионного Фонда или по телефону «горячих линий» клиентских служб.

АЛЛО!

Телефон общественной приемной по РО: (863) 306-10-20.

Сайт: es.pfrf.ru

ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО

Также временно ограничил свою работу с 27 марта - речь идет не только об офисах, но и канцелярии. Однако работу продолжат кассы - там можно произвести оплату без комиссии. Кроме того, на входах установлены и ящики для сбора показаний и корреспонденции. А для оперативной обратной связи в компании дончан просят указать номер своего телефона.

Но оставить свое обращение, передать показания приборов учета, подать заявку на технологическое присоединение, оставить заявку на поверку, опломбировку и допуск в эксплуатацию Ваших ИПУ, следить за текущим балансом, начислениями и произведенными оплатами, производить оплату без комиссии ипередавать показания приборов учета можно делать и на сайте.

КОНКРЕТНО

Адреса работающих касс: г. Ростов, пер. Неклиновский, 4/1Б, пр. Театральный, 89.

Многоканальный телефон: 8 (863) 285-06-67.

Официальный сайт: rostovteplo.ru

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Ростовские тепловые сети временно приостановили прием в отделах обслуживания. Поэтому показаниям общедомовых, индивидуальных приборов учета нужно подавать дистанционно. Для юридических лиц это возможно сделать по электронной почте 2108797@mail.ru. А для физических лиц на сайте. Там же есть возможность оплатить потребления коммунального ресурса через личный кабинет.

КОНКРЕТНО

Сайт: южныйокруг.рф.

ГАЗПРОМ

Так уже сейчас все службы Единого окна обрабатываются специальными моющими и дезинфицирующими средствами каждые 1,5 часа. Каждую ночь в помещениях приема абонентов используют бактерицидные лампы для дезинфекции. Начат ежедневный термоконтроль как сотрудников, так и посетителей.

Здесь также призывают абонентов воспользоваться дистанционными сервисами. Так, по телефону можно подать заявки на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, решить вопросы, связанные с газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования. А оплачивать услуги можно в личном кабинете на сайте.

Так же до 9 мая продлевается акция, участниками которой автоматически становятся абоненты, полностью оплатившие задолженность за газ. При этом условии абоненту не будут начислять пени за несвоевременное исполнение обязательств. Исключение состявят абоненты, по которым взыскание задолженности производится в судебном порядке.

КОНКРЕТНО

Телефоны: (863) 218-68-09 (07, 14), (863) 218-67-95 (86), (863) 218-69-27 (15, 05,06, 07,) и (863) 218-66-48.

Сайт: мойгаз.смородина.онлайн.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дезинфекция превыше всего

Как сообщили в горадминистрации, в Ростове-на-Дону ежедневно моют и дезинфицируют подземные переходы. Обеззараживают перила, поручни, лестничные спуски - все, к чему чаще всего прикасаются горожане. Во всех 22 подземных переходах города дезинфекционная обработка проводится два раза в день: сухая и влажная. И дополнительно трижды в день тщательно протирают перила и поручни.

Также и остановочные комплексы. Согласно регламенту работ в начале павильон обрабатывается антисептиком, который затем смывается напором воды.

Под пристальным наблюдением и общественный транспорт.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: инвалидность будут устанавливать дистанционно

ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России переходит на частичное заочное установление инвалидности. Это связано с тем, что объявлена нерабочая неделя в Ростове-на-Дону. (подробности)