В Ростовской области за сутки 1522 человек попали под наблюдение врачей из-за коронавируса

В Ростовской области за последние сутки количество людей, находящихся под наблюдением врачей из-за коронавируса, увеличилось почти в два раза. Об этом заявили в региональном правительстве, опубликовав данные по пандемии на 27 марта.

Еще 24 часа назад под пристальным вниманием врачей было 1781 человек. Их перевели на изоляцию, взяли все необходимые анализы. Врачи делают все возможное, чтобы люди остались здоровы и, главное, чтобы они не распространяли инфекции.

Однако уже на следующий день, 27 марта появилась информация, что наблюдение распространилось на 3303 человека. Это почти в два раза больше, чем 26 марта.

Возникает вопрос: откуда такое количество тех, состояние которых требует постоянного мониторинга? Дело в том, на данный момент в Ростовской области зарегистрировано уже два случая заражения коронавирусом. Так, например, одна - заболевшая ростовчанка прилетела из Таиланда. Все, кто находился с ней в самолете переведены на самоизоляцию. Второй случай - молодой человек, вернувшийся из Франции. Все, кто мог контактировать с ним, взяты под карантин.