2020-03-27T12:26:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростовской области, новости на 27 марта 2020 года: второй случай заражения COVID-19

Рассказываем, что происходит в регионе из-за пандемии
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростовской области, новости на 27 марта 2020 года: второй случай заражения COVID-19Коронавирус в Ростовской области, новости на 27 марта 2020 года: второй случай заражения COVID-19Фото: Андрей АБРАМОВ
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Коронавирус в Ростовской области, новости на 27 марта 2020 года: второй случай заражения COVID-19. В пятницу, 27 марта, в донском регионе выявили еще один случай заражения коронавирусом. Обновленные данные появились в правительстве региона.

Положительный результат пришел из референс-центра «Вектор». Молодой человек, который вернулся с отдыха во Франции, сразу был взят под медицинское наблюдение и изолирован с подозрением на коронавирус в инфекционное отделение Азовской районной больницы.

По еще одному случаю пришел отрицательный результат. Контрольный тест вернувшегося из Монако пациента на наличие в организме опасного вируса не подтвердил.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", первый положительный тест на коронавирус выявили у ростовчанки, которая отдыхала в Тайланде. Вместе с ней под наблюдение медиков попали 270 человек, которые летели в одном самолете с заболевшей.

Всего под наблюдением медиков в Ростовской области оказались 4070 человек. Сейчас под наблюдение врачей из-за коронавируса находятся 3303 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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