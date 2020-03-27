Коронавирус в Ростове-на-Дону: губернатор Василий Голубев сообщил, что власти поддержат донских предпринимателей

Губернатор донского региона Василий Голубев сообщил, что коронавирус в Ростове-на-Дону спровоцировал финансовые трудности у многих бизнесменов и рядовых граждан. В связи с этим до 2 апреля будет разработан план первоочередных мер по их поддержке. Однако, донское правительство уже на очередном заседании примет решения, которые помогут малым и средним предпринимателям. Об этом губернатор заявил в прямом обращении ко всем жителям Дона.

Те, кто для нужд своего дела, снимает государственные и муниципальные помещения будут освобождены от уплаты аренды. Выплаты будут перенесены.

- В отношении государственного имущества бизнесмены получать отсрочку до конца года, - отметил Голубев.

Проблема в том, что абсолютное большинство арендует частные помещения. Губернатор обратился к владельцам такой недвижимости. Он упомянул, что только общими усилиями мы сможем справится с распространением коронавируса в регионе.

- Хочу выразить просьбу о пересмотре условий аренды. В противном случае поиск нового съемщика, простой помещения и прочие издержки - окажутся выше, чем пересмотр суммы аренды, о которой вы сейчас можете договорится - подчеркнул глав Ростовской области.

Он упомянул слова президента Владимира Путина, который упомянул о том, что сила нашего общества заключается в солидарности. Только общими усилиями мы сможем справится с пандемии и ее последствиями.

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