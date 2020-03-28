2020-03-28T11:27:55+03:00
Общество

Карантин в Ростове-на-Дону из-за коронавируса: потребуют ли медицинскую справку в детском саду

Выясняем, на каких условиях детей примут обратно в дошкольное учреждение во время карантина из-за коронавируса в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, на каких условиях детей примут обратно в дошкольное учреждение во время карантина из-за коронавируса в Ростове-на-Дону.Выясняем, на каких условиях детей примут обратно в дошкольное учреждение во время карантина из-за коронавируса в Ростове-на-Дону.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Карантин в Ростове-на-Дону из-за коронавируса: потребуют ли медицинскую справку в детском саду. Известно, что с 30 марта по 3 апреля будет приостановлена работа детских садов, школ, школ-интернатов, колледжей, техникумов, учреждений дополнительного и высшего образования. По словам министра образования региона Ларисы Балиной, после этой даты в штатном режиме начнут работать детские сады.

- При возвращении ребенка в детский сад после завершения нерабочей недели предоставление медицинской справки, подтверждающей, что ребенок здоров, не требуется, - добавила Лариса Валентиновна.

К слову, родители могут принять решение и о свободном посещении детского сада, написав соответствующее заявление. И в таком случае, необходимо в обязательном порядке представить медицинскую справку, подтверждающую, что ребенок здоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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