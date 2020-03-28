28 Март 2020 2020-03-28T11:52:32+03:00

Мы узнали, как будет проходить дистанционное обучение школьников во время карантина из-за коронавируса в Ростове-на-Дону. Фото: Ольга Крыльцова

Мы узнали, как будет проходить дистанционное обучение школьников во время карантина из-за коронавируса в Ростове-на-Дону

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Карантин в Ростове-на-Дону из-за коронавируса: как будет проходить дистанционное обучение школьников. Известно, что весенние каникулы у ребят плавно перетекут в обучение на дому. Оно начнется с 6 апреля. Это же касается и студентов техникумов и колледжей.

Как рассказали в донском минобре, обучение будет организовано по той же программе расписания, но в сокращенном виде. Школа и педагоги выбирают, как будет удобнее давать задания и общаться с детьми – через скайп, мессенджеры, по телефону, с использованием интернет-порталов.

Помощником в поддержке оперативной связи между учениками, учителями, родителями станут классные руководители. Предусмотрен мониторинг включенности ребенка в образовательную деятельность.

- При отсутствии технических возможностей – компьютера или интернета – обучение будет организовано другими способами, не нарушающими санитарные нормы и требования, - добавила региональный министр образования Лариса Балина. - Учителя получили четкие рекомендации и за время каникул подготовили необходимый учебный материал. Ориентировочно такое обучение продлится до 12 апреля, но срок может и увеличиться, если соответствующее решение будет принято на уровне федерации.

КОНКРЕТНО

Дистанционные уроки будут проходить в различных формах с использованием электронных обучающих платформ: сайта Foxford.ru, открытого информационно-образовательного портала «Российская электронная школа», электронной образовательной среды «Русское слово», платформ УЧИ.РУ, «LECTA», MICROSOFT TEAMS путем видеосвязи в виде заданий для самостоятельной работы.

Также активно работает и дополнительное образование, вовлекая детей в интерактивные формы занятий. Более 20 онлайн-проектов в нерабочую неделю дают возможность детям вместе с родителями участвовать в областных конкурсах творческих работ и исследовательской деятельности. Полезную информацию можно найти на сайте министерства и образовательных организаций.

АЛЛО!

«Горячая линия» по вопросам организации образовательного процесса: 8 (863) 269-57-88.

ИСТОЧНИК KP.RU