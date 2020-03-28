Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: медики провели флешмоб #БудьДома

28 Март 2020 2020-03-28T14:17:29+03:00

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- Мы для вас остаемся на работе, вы для нас остаетесь дома, - с таким призывом обратились к жителям Ростова-на-Дону врачи и фельдшеры Городской больницы скорой медицинской помощи. Для этого они вышли из кабинетов и автомобилей "скорой" на улицу, собрав из листов формата А-4 слоган-пожелание на ближайшие несколько дней для своих земляков.

- Хотим обратить внимание, что этот период не дополнительный отпуск, не время для посещения досуговых и развлекательных событий и мероприятий, и тем более не время для выездов с друзьями на природу, - рассказал и.о. главврача медучреждения Александр Пономарев. - В эти дни крайне важно минимизировать свои передвижения и не выходить на улицу без острой необходимости. Цель таких серьезных мер - сохранение здоровья каждого жителя. Особое внимание - к представителям старшего поколения. Давайте будем собранными, дисциплинированными и готовыми помогать тем, кто сейчас в этом особо нуждается. А мы, медики, продолжим выполнять свой профессиональный долг и достигать поставленных задач с максимальной эффективностью. Верю, что Вы нас слышите и исполните рекомендации по пребыванию дома.

Напомним, предстоящая неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена Президентом РФ нерабочей. А с сегодняшнего дня, 28 марта, согласно распоряжению Губернатора Ростовской области, на Дону введены дополнительные меры по предотвращению новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU