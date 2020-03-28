2020-03-28T16:21:56+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону горит камыш на левом берегу Дона

Площадь пожара составила 700 квадратных метров
Ольга ГОПАЛО
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Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по РО.Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по РО.
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Густой черно-синий дым наблюдают жители Нахаловки города Ростова-на-Дону в субботу, 28 марта. В соцсетях горожане пишут, что пожар случился на левом берегу Дона.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 13:52. Звонившие сразу же вызвали огнеборцев.

В ведомстве добавили, что на улице Чермордачка, в районе дома 4а, произошло загорание камыша. Общая площадь пожара, по предварительным данным, составила порядка 700 квадратных метров. В настоящее время группировка увеличена: на месте работают 52 человека огнеборцев и 17 единиц техники. Пожару присвоен третий ранг сложности. Ситуацию осложняет сильный ветер, сила которого временами составляет 18 метров в секунду.

Известно, что огонь не создает угрозы близлежащим строениям. О ликвидации возгорания официально пока не сообщается. Причину возгорания теперь предстоит выяснить сотрудникам госпожарнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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