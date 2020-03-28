28 Март 2020 2020-03-28T20:43:14+03:00

Выясняем, как изменится работа больниц во время карантина из-за коронавируса в Ростове-на-Дону. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Выясняем, как изменится работа больниц во время карантина из-за коронавируса в Ростове-на-Дону

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Карантинн из-за коронавируса в Ростове-на-Дону: в городе планируют перепрофилировать 680 коек для лечения больных. В мэрии города обсудили, как изменится работа Горбольницы имени Семашко из-за пандемии.

Там планируют увеличить число мест для больных с течением средней тяжести коронавирусной инфекции еще на 260 коек. А после завершения капремонта и оснащения нового неврологического отделения будет введено еще 138 коек. В горздраве уже разработан план маршрутизации в другие медицинские организации Дона для тех больных, которые ранее получали медицинскую помощь в этой больнице и Городской больнице №6.

Всего же для лечения больных коронавирусной инфекцией планируют перепрофилировать 680 коек. А в муниципальных учреждения здравоохранения есть 246 рабочих аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, по последним данным, в регионе официально двое заболевших Covid-19, еще почти четыре тысячи человек находятся под наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU