Карантинн из-за коронавируса в Ростове-на-Дону: в городе планируют перепрофилировать 680 коек для лечения больных
Карантинн из-за коронавируса в Ростове-на-Дону: в городе планируют перепрофилировать 680 коек для лечения больных. В мэрии города обсудили, как изменится работа Горбольницы имени Семашко из-за пандемии.
Там планируют увеличить число мест для больных с течением средней тяжести коронавирусной инфекции еще на 260 коек. А после завершения капремонта и оснащения нового неврологического отделения будет введено еще 138 коек. В горздраве уже разработан план маршрутизации в другие медицинские организации Дона для тех больных, которые ранее получали медицинскую помощь в этой больнице и Городской больнице №6.
Всего же для лечения больных коронавирусной инфекцией планируют перепрофилировать 680 коек. А в муниципальных учреждения здравоохранения есть 246 рабочих аппаратов искусственной вентиляции легких.
Напомним, по последним данным, в регионе официально двое заболевших Covid-19, еще почти четыре тысячи человек находятся под наблюдением.
ИСТОЧНИК KP.RU