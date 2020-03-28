2020-03-28T12:35:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 28 марта 2020 года: под наблюдением почти четыре тысячи человек

Выясняем, свежие новости на 28 марта 2020 про коронавирус в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, свежие новости на 28 марта 2020 про коронавирус в Ростове-на-Дону.Выясняем, свежие новости на 28 марта 2020 про коронавирус в Ростове-на-Дону.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 28 марта 2020 года: под наблюдением почти четыре тысячи человек. Таковы официальные данные, озвученные в региональном правительстве.

Речь идет о том, что под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 848 человек. А за весь период им были охвачены 4 631 дончан.

Кроме того, региональной лабораторией особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии уже провели анализ на коронавирусную инфекцию 1 382 человек. У всех них результат отрицательный. При этом запаса тест-систем на Дону хватит на четыре тысячи исследований.

В обсерваторе ростовской «Детской городской больницы № 2» на карантине находятся 15 человек.

По данным регионального Роспотребнадзора, на 28 марта 2020 года в Ростовской области зарегистрировано два больных коронавирусом - один из них прибыл из Франции, другая ростовчанка из Тайланда. А с 28 марта на Дону введен особый режим, цель которого не допустить возникновения коронавирусной инфекции на Дону

ИСТОЧНИК KP.RU

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