Большая погоня: в Ростове-на-Дону пьяный водитель пытался скрыться от семи полицейских машин
ЧП произошло на Западном
Водителя "скрутили" и уложили на землю. Фото: соцсети
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В донской столице, в ночь с 28 на 29 марта, на Еременко произошла погоня с участием семи полицейских автомобилей и мотоцикла. Правоохранители пытались таким образом остановить правонарушителя, который не подчинился законным требованиям.
Как рассказали очевидцы, в результате злоумышленника все же задержали, но при этом он кидался на стражей порядка и умудрился поцарапать машину полиции.
Свое поведение позже мужчина объясни тем, что накануне пил и ему было очень плохо.
ИСТОЧНИК KP.RU