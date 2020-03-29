В Ростове-на-Дону лжесотрудница банка похитила почти полмиллиона рублей
В отдел полиции в Ростове поступило заявление от местной жительницы. Женщина рассказала, что стала жертвой кибермошенников и лишилась полумиллиона рублей.
По словам пострадавшей, ей позвонили с номера с телефонным кодом Москвы. Собеседница на том конце представилась сотрудницей банка. Девушка сообщила о якобы сомнительных финансовых операциях, происходящих по банковской карте. Чтобы предотвратить несанкционированное списание денег,
злоумышленник попросил продиктовать данные карты, а также
секретный код из смс-сообщения. Когда жертва выполнила требования, с ее счета списались около
полумиллиона рублей.
- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские в очередной раз напоминают гражданам! Сотрудники либо служба безопасности банков никогда не будут звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам. Никому не передавайте ваши персональные данные или данные о картах, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU