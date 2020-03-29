В Ростове-на-Дону лжесотрудница банка похитила почти полмиллиона рублей

29 Март 2020 2020-03-29T10:44:49+03:00

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В отдел полиции в Ростове поступило заявление от местной жительницы. Женщина рассказала, что стала жертвой кибермошенников и лишилась полумиллиона рублей.

По словам пострадавшей, ей позвонили с номера с телефонным кодом Москвы. Собеседница на том конце представилась сотрудницей банка. Девушка сообщила о якобы сомнительных финансовых операциях, происходящих по банковской карте. Чтобы предотвратить несанкционированное списание денег,

злоумышленник попросил продиктовать данные карты, а также

секретный код из смс-сообщения. Когда жертва выполнила требования, с ее счета списались около

полумиллиона рублей.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские в очередной раз напоминают гражданам! Сотрудники либо служба безопасности банков никогда не будут звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам. Никому не передавайте ваши персональные данные или данные о картах, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU