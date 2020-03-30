Коронавирус в Ростовской области: защитные маски начнут шить в Шахтах

30 Март 2020 2020-03-30T11:24:02+03:00

В условиях коронавируса два местных предприятия выступили с такой инициативой

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Коронавирус в Ростовской области повысил спрос на самых базовые предметы личной защиты от опасной инфекции, к числу которых относятся, в частности, медицинские маски. С началом пандемии спрос на них стал существенно превышать предложение, из-за чего необходимый товар исчезал с прилавков аптечных сетей.

В городе Шахты два местных предприятия - ООО «Мартин» и ООО «Киса» – обратились к городским властям с предложением наладить производство столь нужных масок. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

По оценке департамента экономики Шахт, оба производителя уже практически готовы к началу пошива масок, но им потребуется небольшая переориентация производства.

Компания «Мартин» занимается пошивом верхней одежды. Как отмечает ее руководитель, предприятие готово делать до 10 000 масок в смену. Их изготавливают из натурального хлопка и марли, такие изделия можно использовать несколько раз. Маски будут паковать в индивидуальные пакеты, обеззараживать, вакуумировать.

Что касается второго производителя «Кисы», то им мощность несколько скромнее — порядка 2000 изделий в смену.

В настоящее время обе компании планируют производство дефицитного медицинского товара для собственных нужд предприятий. При этом производство для других потребителей рассматривается в перспективе, уточняется на сайте правительства Дона.

ИСТОЧНИК KP.RU