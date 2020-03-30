2020-03-30T13:27:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Конвейер без выходных: сотрудники Ростсельмаша продолжают трудиться в нерабочую неделю

Предприятие не может прекратить производство техники, иначе "встанет" вся отрасль
Дадаян Давид
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Сотрудники Ростсельмаша, которые задействованы в производстве техники, продолжают трудиться в нерабочую неделю. Фото: Ростсельмаш.Сотрудники Ростсельмаша, которые задействованы в производстве техники, продолжают трудиться в нерабочую неделю. Фото: Ростсельмаш.
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Сотрудники Ростсельмаша, задействованные в производстве техники, продолжают трудиться в нерабочую неделю. На вынужденные выходные отправили только тех, кто может выполнять свою работу из дома в дистанционном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского предприятия.

Такой порядок обусловлен тем, что Ростсельмаш относится к стратегическим организациям России и обеспечивает продовольственную безопасность страны. От работы предприятия зависит вся сельскохозяйственная отрасль. К примеру, сбор урожая, который происходит именно сейчас - в весенний период.

Сотрудники, которые трудятся на конвейере, остаются на работе. График работы для них не изменился, несмотря на нерабочую неделю, которую объявил президент. При этом предпринимаются все необходимые меры предосторожности для сохранения здоровья этих людей.

Однако, не все участники производства, продолжают выходить на смены.

- Сотрудники старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, также работают из дома. Кроме того, у нас много людей, которые трудятся на предприятии целыми семьями. У многих из них есть дети. Если оставить ребенка дома не с кем, один из членов семьи также не выходит на работу, - прокомментировали в пресс-службе Ростсельмаша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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