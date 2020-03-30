2020-03-30T14:27:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: горожан через систему громкой связи призывают к самоизоляции

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: людей призывают не выходить из дома без необходимости
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: горожан через систему громкой связи призывают к самоизоляции. Фото: пресс-служба ростовской мэрииНерабочая неделя в Ростове-на-Дону: горожан через систему громкой связи призывают к самоизоляции. Фото: пресс-служба ростовской мэрии
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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: людей просят не выходить из дома без необходимости. В понедельник, 30 марта, жителей донской столицы с помощью громкой связи предупреждают о необходимости самоизоляции во время особого режима из-за коронавируса в Ростовской области.

Четыре расчёта Поисково- спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС разъезжают по городу и предупреждают о том, что во время нерабочей недели в Ростове-на-Дону нужно соблюдать режим самоизоляции.

- Через систему громкой связи спасатели напоминают людям о действующем режиме повышенной готовности, предупреждают об опасности посещения общественных мест и мест массового скопления людей, - отметили в ростовской администрации.

Известно, что работа по предупреждению людей о необходимости самоизоляции продлится в Ростове-на-Дону до особого распоряжения региональных властей.

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Сейчас в регионе введен режим повышенной готовности. Вынужденные меры будут действовать до введения особого распоряжения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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