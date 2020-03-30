Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: горожанам не будут отключать электричество, воду и газ

30 Март 2020 2020-03-30T12:01:23+03:00

Специалисты не будут проводить работы по профилактике и плановому ремонту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: людям не будут отключать коммунальные услуги для профилактики.

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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: коммунальщики решили не проводить отключение электричества, воды и газа для профилактик. Сейчас в регионе введен режим повышенной готовности. Как сообщили в горадминистрации, вынужденные меры будут действовать до введения особого распоряжения.

- Сфера ЖКХ и энергетики работает в штатном режиме с условием введенных ограничений. Все аварийно-восстановительные бригады переведены на усиленный режим работы, - отмечено в сообщении.

Стоит отметить, что сейчас для посетителей ограничен доступ в абонентские отделы. Людям рекомендуют решать вопросы дистанционно или на время отложить визит.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на Дону специалисты зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков находятся уже 3848 человек. В Ростовской области закрыты торговые центры, развлекательные заведения, салоны красоты, спортивные центры, библиотеки, музеи и т.д. Люди могут посещать магазины с товарами первой необходимости и продуктами, а также аптеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU