Количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года: зарегистрировано 1836 больных COVID-19

30 Март 2020 2020-03-30T16:56:48+03:00

Количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года: в России зарегистрировано 1836 больных COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года: за сутки появились 302 новых заболевших

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Количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года: за минувшие сутки общее число пациентов по стране с опасным диагнозом увеличилось до 1836 человек. На данный момент известно о смерти 9 людей. По информации kp.ru, такие данные опубликовал Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Москве за сутки опасный диагноз выявили у 212 человек. Власти столицы и Московской области были вынуждены ужесточить ограничительные меры, чтобы люди перестали заражаться друг от друга.

Жители Москвы во время режима самоизоляции не могут покидать дома без уважительной причины. По словам Михаила Мишустина, в правительстве РФ одобрены штрафы от 15 до 40 тысяч рублей для граждан, которые не соблюдают режим изоляции.

Сейчас на втором месте по числу новых случае заболевания коронавирусом является Республика Коми - за сутки 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU