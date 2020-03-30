Супруга Игоря Николаева рассказала подробности о болезни мужа

30 Март 2020 2020-03-30T21:40:35+03:00

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25 марта в больницу обратился 60-летний певец Игорь Николаев. Он поехал в медицинское учреждение самостоятельно. В его жалобах значилось то, что у артиста в течение недели держалась высокая температура. Игоря Юрьевича определили в Коммунарку и поставили предварительный диагноз - долевая пневмония. Говоря более простым языком - это воспаление лёгочной ткани, которое не распространяется по всему лёгкому, а поражает одну или несколько его долей.

Позже стало известно, что знаменитый певец 13 марта побывал на дне рождения сестры Игоря Крутого. А именно на этом празднике присутствовал Лев Лещенко, у которого позже был выявлен коронавирус, им он заразился, будучи на гастролях заграницей. Николаев забеспокоился, что опасный вирус мог передаться и ему.

Певец незамедлительно сдал тест на коронавирус – через два дня получил первый отрицательный результат, а сегодня с утра узнал о втором отрицательном. Это, конечно же успокоило Игоря Николаева. А также улучшилось его состояние - температура спала. Игорь Юрьевич даже даже добрался до соцсетей и опубликовал на своих страничках отрицательный результат теста и написал: «Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!»

Узнав о том, что коронавирус обошел ее мужа стороной супруга музыканта Юлия Проскурякова расплакалась. Это были одновременно и слезы радости и слезы, навернувшиеся из-за спада напряжения в котором она жила последние дни, переживая за возлюбленного.

Юлия Проскурякова рассказала kp.ru о состоянии мужа: «Игорь чувствует себя намного лучше! Идёт на поправку! Сегодня температура уже 36,7! Но пневмонию всё равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки. Всё остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам!» Юлия искренне поблагодарила за поддержку всех неравнодушных.

К сожалению, Проскурякова не имеет возможности навещать мужа – в Коммунарке это запрещено. Но, по, по ее словам, условия размещения, и питание, и отношение медперсонала, и профессионализм врачей – все на высоте. Супруги держат связь по мобильному телефону, Юлия всегда находится в курсе самочувствия Игоря.

Жена и дочь Игоря Николаева в настоящее время живут в загородном доме в Подмосковье, а музыкант сразу как почувствовал недомогание и вплоть до госпитализации самоизолировался в столичной квартире. Супруги не видели друг друга уже более 12 дней. Поэтому Юлия не переживала: к тому же у них с дочкой было прекрасное самочувствие, никаких жалоб. «Мы себя прекрасно чувствовали. А с сегодняшнего дня еще лучше!» - не скрывает радости Проскурякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU