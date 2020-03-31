«Симптом «матового стекла» и множество пятен»: На что похожи легкие больного, поражённые коронавирусом
Борьба с новым вирусом COVID-19 выходит на новый уровень. Как сообщает kp.ru, врачей-диагностов в Москве готовят к возможному росту количества заболевших коронавирусом, главным осложнением которого является пневмония.
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19, во многом отличается от бактериальной или пневмонии, вызванной штаммом “свиного гриппа” H1N1, прочие последствия которого для организма человека сложно было спрогнозировать.
Симптом «матового стекла» со множественными пятнами округлой формы. Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania
- Если человек выздоровеет после коронавируса, то перенесённая инфекция будет иметь последствия для лёгких, они будут «покоцаны» фиброзом, - объясняют врачи.
Врачи надеются, что ужасающие фотографии легких больных людей заставят соблюдать все предписания медиков, соблюдать введенный по всей стране режим самоизоляции, а также задуматься о здоровье родных и близких.
На легких пациента остаются фиброзные пятна. Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania
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ИСТОЧНИК KP.RU