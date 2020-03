«Симптом «матового стекла» и множество пятен»: На что похожи легкие больного, поражённые коронавирусом

Борьба с новым вирусом COVID-19 выходит на новый уровень. Как сообщает kp.ru, врачей-диагностов в Москве готовят к возможному росту количества заболевших коронавирусом, главным осложнением которого является пневмония.

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19, во многом отличается от бактериальной или пневмонии, вызванной штаммом “свиного гриппа” H1N1, прочие последствия которого для организма человека сложно было спрогнозировать.

Симптом «матового стекла» со множественными пятнами округлой формы. Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania