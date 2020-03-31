2020-03-31T13:42:34+03:00
Коронавирус Covid-19

«Симптом «матового стекла» и множество пятен»: На что похожи легкие больного, поражённые коронавирусом

“Комсомолка” забиралась в последствиях опасной болезни [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус негативно сказывается на легкихКоронавирус негативно сказывается на легкихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Борьба с новым вирусом COVID-19 выходит на новый уровень. Как сообщает kp.ru, врачей-диагностов в Москве готовят к возможному росту количества заболевших коронавирусом, главным осложнением которого является пневмония.

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19, во многом отличается от бактериальной или пневмонии, вызванной штаммом “свиного гриппа” H1N1, прочие последствия которого для организма человека сложно было спрогнозировать.

Симптом «матового стекла» со множественными пятнами округлой формы. Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

Симптом «матового стекла» со множественными пятнами округлой формы. Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

- Если человек выздоровеет после коронавируса, то перенесённая инфекция будет иметь последствия для лёгких, они будут «покоцаны» фиброзом, - объясняют врачи.

Врачи надеются, что ужасающие фотографии легких больных людей заставят соблюдать все предписания медиков, соблюдать введенный по всей стране режим самоизоляции, а также задуматься о здоровье родных и близких.

На легких пациента остаются фиброзные пятна. Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

На легких пациента остаются фиброзные пятна. Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

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ИСТОЧНИК KP.RU

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