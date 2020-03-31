2020-03-31T14:55:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Наращивают обороты: в Ростове будут производить 30 тысяч масок в день

В сегодняшних условиях это - необходимость
Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня маски - крайняя необходимость.Фото: правительство Ростовской областиСегодня маски - крайняя необходимость.Фото: правительство Ростовской области
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Сегодня, 31 марта, правительство Ростовской области объявило о том, что больше, чем в два раза, на Дону увеличивается производство медицинских масок. Сотрудники предприятия работают в три смены, практически, без остановок.

Предприятие «Фармацевт» является одним из 18 производителей медицинских масок в Российской Федерации. За последние две недели завод увеличил производство с 10 тысяч до 25 тысяч ежедневно. Но и этого недостаточно. В планах – выйти на 30 тысяч масок в сутки.

- При содействии Минпромэнерго Ростовской области в настоящее время завершается пуско-наладка пятой линии, которая позволит увеличить мощности производства до 30 тысяч масок в сутки, - рассказал заместитель губернатора – министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин.

Маски с «Фармацевта» поставляют в больницы и аптеки региона.

В ночь с 30 на 31 марта правительство региона объявило о всеобщей самоизоляции. Теперь выходить из дома нельзя никому. Исключение – граждане, работающие в организациях, не приостановивших деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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